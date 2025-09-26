На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦИК РФ раскрыли число участников СВО, ставших кандидатами на выборах

Памфилова: на сентябрьских выборах в РФ победили 1035 участников СВО
Максим Блинов/РИА Новости

Более 1600 участников специальной военной операции (СВО) на Украине выдвинулись в качестве кандидатов на выборах в РФ в текущем году. Об этом в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает пресс-служба Кремля.

«В этом году у нас пошла «волна» на выборах участников специальной военной операции, да, и очень хорошие результаты. <...> У нас выдвигались 1663 кандидата — участника СВО, из них избраны 1035», — рассказала специалист.

По ее словам, данная тенденция возникла после заявления главы государства о том, что РФ нужны новые люди в политике. Памфилова добавила, что ЦИК уделяет особое внимание работе с участниками СВО.

С 12 по 14 сентября в РФ прошло более 5000 избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе страны, в том числе прямые выборы глав 20 российских субъектов. Замещению подлежало около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

19 сентября руководитель программы «Время героев» Алексей Комиссаров сообщил, что пять участников программы одержали победу на прошедших выборах. Речь идет о возглавивших Тамбовскую область и Еврейскую автономную область Евгении Первышове и Марии Костюк, вошедшем в состав Государственного совета Коми Станиславе Кочеве, ставших депутатами Брянской областной думы и Тамбовской городской думы Евгении Вылцане и Константине Кутейникове.

Ранее в Кремле оценили прошедшие в сентябре выборы.

