На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл, кому принадлежит «завтрашний день» на встрече с участниками «Времени героев»

Путин: будущее России должно быть связано с такими людьми, как герои СВО
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Завтрашний день должен быть связан с такими людьми, как участники специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в Кремле, пишет ТАСС.

Глава государства назвал участников СВО героями, которые сознательно сделали выбор в пользу служения Отечеству и через это добиваются личного успеха. Путин считает, что именно такие люди в будущем должны занимать определенные позиции в разных направлениях и сферах деятельности.

«Чтобы не по названию, а по сути — сегодняшний день, да и завтрашний день страны, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время», — сказал президент.

12 июня Путин встретился в Кремле с участниками программы «Время героев».

Глава государства заявил, что программа «Время героев» создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны.

По словам президента, через два потока программы прошли уже около 65 тысяч человек. Он отметил, что это «реальный успех», и поздравил бойцов СВО.

Ранее Путин рассказал о личном приказе бойцу СВО во время встречи с участниками «Времени героев».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами