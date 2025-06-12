Путин раскрыл, кому принадлежит «завтрашний день» на встрече с участниками «Времени героев»

Путин: будущее России должно быть связано с такими людьми, как герои СВО

Завтрашний день должен быть связан с такими людьми, как участники специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в Кремле, пишет ТАСС.

Глава государства назвал участников СВО героями, которые сознательно сделали выбор в пользу служения Отечеству и через это добиваются личного успеха. Путин считает, что именно такие люди в будущем должны занимать определенные позиции в разных направлениях и сферах деятельности.

«Чтобы не по названию, а по сути — сегодняшний день, да и завтрашний день страны, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время», — сказал президент.

12 июня Путин встретился в Кремле с участниками программы «Время героев».

Глава государства заявил, что программа «Время героев» создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с героями страны.

По словам президента, через два потока программы прошли уже около 65 тысяч человек. Он отметил, что это «реальный успех», и поздравил бойцов СВО.

Ранее Путин рассказал о личном приказе бойцу СВО во время встречи с участниками «Времени героев».