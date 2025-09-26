Путин предложил обсудить целесообразность участия РФ в БДИПЧ ОБСЕ

Путин посоветуется с МИД по поводу целесообразности участия России в БДИПЧ ОБСЕ

Президент России Владимир Путин обсудит с МИД и парламентом целесообразность участия страны в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом он сообщил в ходе встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, передает РИА Новости.

В ходе доклада глава ЦИК заявила, что РФ не имеет смысла платить взносы в организацию, так как она не защищает избирательные права и права журналистов.

Она отметила, что российских наблюдателей не допустили к выборам в Молдавии.

«Хорошо, Элла Александровна. Обязательно и с МИДом посоветуемся, и с депутатами обеих палат. Поговорим, подумаем на эту тему», — сказал Путин.

Ситуацию с молдавскими выборами он назвал нелепой.

24 сентября в МИД России вызвали посла Молдавии Лилиану Дария из-за отказа Кишинева аккредитовать наблюдателей из РФ на парламентские выборы.

Ранее Совфед поддержал выход России из Европейской конвенции против пыток.