Совфед поддержал выход России из Европейской конвенции против пыток

Совфед одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток
Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации в ходе заседания в среду, 24 сентября, одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Прямая трансляция проводилась в Telegram-канале ведомства.

В ходе заседания комитет СФ по международным делам в заключении отметил, что выход страны из конвенции «не повлияет на уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток».

Законопроект о денонсации документа внес в нижнюю палату парламента российский президент Владимир Путин 8 сентября. Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который Россия не денонсировала.

Проект закона был принят Госдумой 17 сентября.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявлял, что данное решение во многом носит «технический характер», потому что Россия вышла из Совета Европы после начала конфликта с Украиной.

Ранее в Госдуме заявили, что в России действуют европейские нормы по правам человека.

