Посла Молдавии вызвали в МИД России

В МИД России вызвали посла Молдавии в Москве Лилиану Дария. Этот шаг связан с отказом Кишинева аккредитовать наблюдателей из РФ на парламентские выборы в республике, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что российская сторона заявила решительный протест дипломату «в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. — «Газета.Ru») , а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября».

В МИД обратили внимание, что такое решение Кишинева является грубым нарушением его международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод.

«Он несовместим с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство, и является очередным проявлением антироссийского курса», — подчеркнули в российском министерстве.

Там добавили, что Россия поставит вопрос об этом «вопиющем» нарушении перед руководством БДИПЧ, а также на заседаниях директивных органов ОБСЕ.

В середине сентября президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

По ее словам, российская сторона якобы расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры. Помимо этого, она обвинила РФ «в использовании священников РПЦ для распространения пропаганды».

Ранее оппозиция Молдавии пообещала наладить связи с Россией в случае победы на парламентских выборах.