На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посла Молдавии вызвали в МИД России

Посла Молдавии вызвали в МИД России из-за аккредитации наблюдателей на выборы
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В МИД России вызвали посла Молдавии в Москве Лилиану Дария. Этот шаг связан с отказом Кишинева аккредитовать наблюдателей из РФ на парламентские выборы в республике, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что российская сторона заявила решительный протест дипломату «в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. — «Газета.Ru») , а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября».

В МИД обратили внимание, что такое решение Кишинева является грубым нарушением его международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод.

«Он несовместим с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство, и является очередным проявлением антироссийского курса», — подчеркнули в российском министерстве.

Там добавили, что Россия поставит вопрос об этом «вопиющем» нарушении перед руководством БДИПЧ, а также на заседаниях директивных органов ОБСЕ.

В середине сентября президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

По ее словам, российская сторона якобы расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры. Помимо этого, она обвинила РФ «в использовании священников РПЦ для распространения пропаганды».

Ранее оппозиция Молдавии пообещала наладить связи с Россией в случае победы на парламентских выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами