Гросси заявил, что обсудит с Путиным ядерную безопасность в зоне СВО

Гросси обсудит с Путиным ситуацию с ядерными объектами на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине и способы избежать ядерных инцидентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Гроссии подчеркнул, что они поговорят с Путиным «обо всем».

«Я думаю, что роль, которую играет Россия в атомной энергетике, очень важна. Конечно, это и возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также на Украине, чтобы продолжить поиск путей избежания ядерного инцидента, избежать этой серьезной проблемы», — добавил он.

23 сентября Гросси сообщал, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в очередной раз лишилась внешнего питания.

ЗАЭС систематически подвергается атакам украинской армии. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, удары бойцов ВСУ по станции могут спровоцировать радиационную катастрофу с последствиями для всей Европы.

Он напомнил об ударе украинских беспилотников по учебно-тренировочному центру станции и предложил представить, что произошло бы, если бы один из этих ударов попал в реактор или хранилище отработанного ядерного топлива.

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.