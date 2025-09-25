На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МАГАТЭ похвалил деятельность «Росатома» по проектам в других странах

Гросси: деятельность «Росатома» по проектам в других странах достойна похвалы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Деятельность «Росатома» по проектам в других странах достойна похвалы. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время открытия Всемирной атомной недели в Москве, передает ТАСС.

«Росатом» проявляет такие стандарты работы и создает платформы для обмена знаниями с целью выстраивания партнерства и дружбы между государствами, что его деятельность достойна похвалы», — сказал он.

Также Гросси заявил, что МАГАТЭ надеется на положительный исход возможных переговоров между Россией и США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

22 сентября президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил российский лидер.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси намерен стать кандидатом на пост генсека ООН.

