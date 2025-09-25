Мэр Тбилиси Каладзе: Зеленский ответит за то, что сделал со своей страной

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется держать ответ за то, что он сделал со своим народом и своей страной, уверен мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе. Об этом пишет издание Interpress Georgia.

»Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной. <...> Конечно, пройдет время, и ему придется ответить», — сказал Каладзе.

Он также посоветовал украинским политикам оставить Грузию в покое и пообещал, что власти республики будут и дальше заботиться о ее будущем.

24 сентября Зеленский заявил, что Европа «потеряла» Грузию, которая якобы попала в зависимость от России. По его словам, в республике ухудшается ситуация с правами человека и теряется «европейский» характер госустройства.

В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался вступать с Зеленским в полемику, вместо этого напомнив, что Украина — «воюющая страна».

Ранее Грузия обязала Украину ответить за недружественные шаги Киева.