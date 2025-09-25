На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Тбилиси заявил, что Зеленскому придется ответить за свои поступки

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется держать ответ за то, что он сделал со своим народом и своей страной, уверен мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе. Об этом пишет издание Interpress Georgia.

»Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной. <...> Конечно, пройдет время, и ему придется ответить», — сказал Каладзе.

Он также посоветовал украинским политикам оставить Грузию в покое и пообещал, что власти республики будут и дальше заботиться о ее будущем.

24 сентября Зеленский заявил, что Европа «потеряла» Грузию, которая якобы попала в зависимость от России. По его словам, в республике ухудшается ситуация с правами человека и теряется «европейский» характер госустройства.

В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался вступать с Зеленским в полемику, вместо этого напомнив, что Украина — «воюющая страна».

Ранее Грузия обязала Украину ответить за недружественные шаги Киева.

