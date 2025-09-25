На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Грузии ответил на критику Зеленского

Кобахидзе заявил, что не считает нужным реагировать на критику Зеленского
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что не считает нужным реагировать на критику президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Не хочу вступать в полемику с Зеленским. Он президент воюющей страны, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать», — сказал Кобахидзе.

Накануне глава грузинского парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Кирцхалия подчеркнул, что обвиняя грузинские власти в нарушении прав человека, Зеленский прежде всего оскорбляет украинский народ, который открыто похищают на улицах и насильно отправляют на передовую.

24 сентября Зеленский подверг критике официальный Тбилиси, обвинив его «в зависимости» от России. По его словам, права человека и европейский характер государственного устройства в этой республике «только сжимаются».

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.

