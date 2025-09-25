Премьер Грузии ответил на критику Зеленского

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что не считает нужным реагировать на критику президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.
«Не хочу вступать в полемику с Зеленским. Он президент воюющей страны, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать», — сказал Кобахидзе.
Накануне глава грузинского парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Кирцхалия подчеркнул, что обвиняя грузинские власти в нарушении прав человека, Зеленский прежде всего оскорбляет украинский народ, который открыто похищают на улицах и насильно отправляют на передовую.
24 сентября Зеленский подверг критике официальный Тбилиси, обвинив его «в зависимости» от России. По его словам, права человека и европейский характер государственного устройства в этой республике «только сжимаются».
Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.