Зеленский заявил о «потере» Грузии и ее «зависимости» от России

Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что Грузия якобы зависит от России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Грузию, обвинив ее «в зависимости» от России. Соответствующее заявление он сделал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает издание «Страна.ua».

«Мы уже потеряли Грузию в Европе», — сказал украинский лидер.

По его словам, права человека и европейский характер государственного устройства в этой республике «только сжимаются».

«Грузия зависит от России», — добавил Зеленский.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми государствами, которые хотят этого.

11 апреля премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о желании его страны восстановить отношения с РФ, несмотря на территориальные споры. Он отметил, что между двумя странами на данный момент нет дипломатических отношений, однако Тбилиси и Москва имеют экономическое и торговое партнерство.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.