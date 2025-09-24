На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о «потере» Грузии и ее «зависимости» от России

Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что Грузия якобы зависит от России
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Грузию, обвинив ее «в зависимости» от России. Соответствующее заявление он сделал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает издание «Страна.ua».

«Мы уже потеряли Грузию в Европе», — сказал украинский лидер.

По его словам, права человека и европейский характер государственного устройства в этой республике «только сжимаются».

«Грузия зависит от России», — добавил Зеленский.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми государствами, которые хотят этого.

11 апреля премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о желании его страны восстановить отношения с РФ, несмотря на территориальные споры. Он отметил, что между двумя странами на данный момент нет дипломатических отношений, однако Тбилиси и Москва имеют экономическое и торговое партнерство.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами