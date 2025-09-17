Грузия обязала Украину ответить за недружественные шаги Киева

Грузия потребует ответа от Украины за недружественные шаги после окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

16 сентября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия остается в режиме односторонней дружбы с властями Украины.

Комментируя расследование дела об изъятой в Грузии взрывчатке с Украины, глава правительства отметил, что ее ввоз на территорию страны был осуществлен по заданию украинских спецслужб. Он назвал такой факт «прискорбным».

11 сентября стало известно, что в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию. В автомобиле у украинцев обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила.

Ранее задержанный в Грузии украинец рассказал, куда вез гексоген.