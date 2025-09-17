На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грузия обязала Украину ответить за недружественные шаги Киева

Спикер Папуашвили: Грузия потребует ответа от Украины за недружественные шаги
Nicolo Vincenzo Malvestuto/Global look Press

Грузия потребует ответа от Украины за недружественные шаги после окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

16 сентября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия остается в режиме односторонней дружбы с властями Украины.

Комментируя расследование дела об изъятой в Грузии взрывчатке с Украины, глава правительства отметил, что ее ввоз на территорию страны был осуществлен по заданию украинских спецслужб. Он назвал такой факт «прискорбным».

11 сентября стало известно, что в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию. В автомобиле у украинцев обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила.

Ранее задержанный в Грузии украинец рассказал, куда вез гексоген.

