Трамп признал военную мощь России

Россия обладает большой военной мощью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Многие думали, что [конфликт] закончится быстро», — сказал глава Белого дома.

Также Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, заявил, что это будет обсуждаться позже.

23 сентября Трамп выступил на заседании Генассамблеи ООН. Президент США заявил, что Вашингтон готов ввести против России «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Всего американский лидер во время выступления упомянул Россию десять раз, один раз — ее президента Владимира Путина. Трамп упоминал конфликт на Украине, а также призывал европейские страны присоединиться к американским рестрикциям против Российской Федерации.

