Постпред США при ООН заявил, что Трамп «не шутит» с Россией

Постпред США Уолтц: Трамп готов прибегнуть к жестким мерам в отношении России
Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп не шутит в своем послании России — при необходимости, он задействует в своей политике «и кнут, и пряник». Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Он крайне серьезен. Иранцы болезненно узнали, что он готов использовать и кнут, и пряник», — подчеркнул он.

В ходе интервью американский дипломат также назвал Трампа президентом мира и заявил, что он «абсолютно заслуживает Нобелевской премии мира».

Накануне президент Соединенных Штатов в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По его словам, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

При этом 23 сентября в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Ранее Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину.

