Вооруженные силы Украины (ВСУ) однозначно не смогут победить российские войска. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниеля Дэвиса.

«Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины?» — отметил Миршаймер, подчеркнув, что ни у Украины, ни у ее союзников из ЕС ничего не получится.

Он также усомнился в эффективности нового наступления ВСУ. По словам профессора, в военном плане у украинских войск «связаны руки», отметив, что они испытывают «серьезные неприятности на поле боя».

24 сентября бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Лондоне Валерий Залужный в своей авторской колонке заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте. Он отмечал, что ВСУ находятся в тупике, так как не смогли быстро внедрить новые технологии в свои вооруженные силы, как это сделала Россия.

До этого нынешний главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский оценил ситуацию, которая складывается для украинской армии в зоне боевых действий, как «действительно сложную». По его словам, бойцы Вооруженных сил России продолжают стратегическую наступательную операцию.

Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.