На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Залужный раскрыл причину 80% потерь среди бойцов и техники ВСУ

Залужный: в 80% случаев к потерям среди бойцов и техники ВСУ приводят дроны
true
true
true
close
Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

К потерям среди бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 80% случаев приводят удары российских беспилотников. Об этом заявил бывший главком украинской армии, посол Киева в Лондоне Валерий Залужный в авторской колонке на сайте издания «Зеркало недели».

«По состоянию на сегодняшний день именно применение ударных БПЛА наносит почти 80 процентов потерь среди личного состава и техники», — написал он.

Залужный отметил, что эффективность средств защиты ВСУ была нивелирована летальностью и точностью современных беспилотников. Он призвал искать инструменты для противодействия такому типу вооружения.

В этой же колонке Залужный призвал украинскую армию готовиться к дальнейшему ухудшению ситуации в зоне боевых действий.

До этого экс-главком ВСУ признал, что украинская армия находится в тупике, так как не смогла быстро внедрить новые технологии в свои вооруженные силы, как это сделала Россия. Залужный, в частности, упомянул FPV-дроны на оптоволокне, которые есть на вооружении ВС РФ. По его словам, они могут успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

Ранее Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами