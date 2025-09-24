Залужный раскрыл причину 80% потерь среди бойцов и техники ВСУ

Залужный: в 80% случаев к потерям среди бойцов и техники ВСУ приводят дроны

К потерям среди бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 80% случаев приводят удары российских беспилотников. Об этом заявил бывший главком украинской армии, посол Киева в Лондоне Валерий Залужный в авторской колонке на сайте издания «Зеркало недели».

«По состоянию на сегодняшний день именно применение ударных БПЛА наносит почти 80 процентов потерь среди личного состава и техники», — написал он.

Залужный отметил, что эффективность средств защиты ВСУ была нивелирована летальностью и точностью современных беспилотников. Он призвал искать инструменты для противодействия такому типу вооружения.

В этой же колонке Залужный призвал украинскую армию готовиться к дальнейшему ухудшению ситуации в зоне боевых действий.

До этого экс-главком ВСУ признал, что украинская армия находится в тупике, так как не смогла быстро внедрить новые технологии в свои вооруженные силы, как это сделала Россия. Залужный, в частности, упомянул FPV-дроны на оптоволокне, которые есть на вооружении ВС РФ. По его словам, они могут успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

