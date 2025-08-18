На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ

Главком Сырский назвал действительно сложной ситуацию для ВСУ на фронте
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «действительно сложной» складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России», — сказал Сырский.

В том же интервью он заявил, что даже если между Москвой и Киевом будет заключено какое-либо мирное соглашение, Украина все равно должна готовиться к войне с Россией. По его словам, боевые действия могут «продолжиться в любое время» и угроза для республики сохраняется.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что Россия готовит наступление на трех направлениях в зоне СВО. По его словам, Россия якобы намерена привлечь на Запорожское направление около 15 тысяч военнослужащих, еще около 7 тысяч на Покровское, и до 5 тысяч на Новопавловское.

Ранее в США навали два сценария завершения конфликта для Украины.

