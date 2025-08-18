Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ

Главком Сырский назвал действительно сложной ситуацию для ВСУ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «действительно сложной» складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России», — сказал Сырский.

В том же интервью он заявил, что даже если между Москвой и Киевом будет заключено какое-либо мирное соглашение, Украина все равно должна готовиться к войне с Россией. По его словам, боевые действия могут «продолжиться в любое время» и угроза для республики сохраняется.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что Россия готовит наступление на трех направлениях в зоне СВО. По его словам, Россия якобы намерена привлечь на Запорожское направление около 15 тысяч военнослужащих, еще около 7 тысяч на Покровское, и до 5 тысяч на Новопавловское.

