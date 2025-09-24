На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Залужный призвал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

Залужный: ВСУ следует готовиться к ухудшению ситуации на фронте
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в авторской колонке на сайте издания «Зеркало недели».

«Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации», — написал Залужный.

Он отметил, что на данный момент необходимо решить ряд ключевых проблем на государственном уровне. По словам экс-главкома ВСУ, надо создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития передовых оборонных технологий. Залужный также предложил мобилизовать необходимое количество специалистов в сфере софт-решений, которые могли бы углубить научный потенциал украинской армии.

До этого главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский оценил ситуацию, которая складывается для украинской армии в зоне боевых действий, как «действительно сложную». По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) России продолжают стратегическую наступательную операцию.

Также Сырский заявил, что даже если между Москвой и Киевом будет заключено мирное соглашение, Украине все равно нужно готовиться к войне с Россией. По мнению главкома ВСУ, боевые действия могут «продолжиться в любое время» и угроза для Украины сохраняется.

Ранее Залужный признал превосходство российской военной науки над украинской.

