В России оценили призыв Зеленского к Трампу надавить на Россию через Китай

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп может надавать на Россию через председателя КНР Си Цзиньпина, изменив его позицию по украинскому конфликту, нереалистичны. Это ещё одна безуспешная попытка найти рычаги давления на РФ, заявил 360.ru политолог-американист Малек Дудаков.

«Этот сценарий на текущий момент абсолютно нереалистичен, учитывая, что отношения США и Китая находятся на гораздо более низкой точке, чем отношения США с Россией, — пояснил эксперт. — Что касается Соединённых Штатов и КНР, то здесь не разрешены торговые противоречия».

Он напомнил, что к идее давления на РФ через Китай американский лидер уже прибегал сразу после переизбрания, однако потерпел неудачу. Этого рычага давления нет, поэтому отчаянные попытки выстроить отношения по такому сценарию себя не оправдали, заключил Дудаков.

Напомним, накануне Зеленский в интервью Fox News заявил, что Трамп может повлиять на отношение Си Цзиньпина к конфликту на Украине. До этого он также сказал прессе, что не видит желания со стороны Китая завершить украинский конфликт.

Ранее Трамп после разговора с Си Цзиньпином заявил о прогрессе по украинскому вопросу.