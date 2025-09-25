На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили призыв Зеленского к Трампу надавить на Россию через Китай

Политолог Дудаков: слова Киева о давлении Трампа на РФ через Китай нереалистичны
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп может надавать на Россию через председателя КНР Си Цзиньпина, изменив его позицию по украинскому конфликту, нереалистичны. Это ещё одна безуспешная попытка найти рычаги давления на РФ, заявил 360.ru политолог-американист Малек Дудаков.

«Этот сценарий на текущий момент абсолютно нереалистичен, учитывая, что отношения США и Китая находятся на гораздо более низкой точке, чем отношения США с Россией, — пояснил эксперт. — Что касается Соединённых Штатов и КНР, то здесь не разрешены торговые противоречия».

Он напомнил, что к идее давления на РФ через Китай американский лидер уже прибегал сразу после переизбрания, однако потерпел неудачу. Этого рычага давления нет, поэтому отчаянные попытки выстроить отношения по такому сценарию себя не оправдали, заключил Дудаков.

Напомним, накануне Зеленский в интервью Fox News заявил, что Трамп может повлиять на отношение Си Цзиньпина к конфликту на Украине. До этого он также сказал прессе, что не видит желания со стороны Китая завершить украинский конфликт.

Ранее Трамп после разговора с Си Цзиньпином заявил о прогрессе по украинскому вопросу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами