Зеленский считает, что Трамп может поменять позицию Си Цзиньпина по Украине

Президент США Дональд Трамп может изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Я думаю, что президент Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к этой войне, потому что мы не считаем, что Китай хочет завершить эту войну», — подчеркнул он.

При этом, как сообщалось 23 сентября, Зеленский заявил в ходе брифинга для прессы, что не видит желания со стороны Китая закончить украинский конфликт.

В тот же день украинский лидер провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи с Зеленским президент США заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

Ранее СМИ сообщили о беспокойстве Запада из-за действий Зеленского.