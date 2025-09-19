Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Трамп после разговора с Си Цзиньпином заявил о прогрессе по украинскому вопросу

В вопросе украинского урегулирования по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином достигнут определенный прогресс, заявил в своей соцсети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok», — указал американский лидер.

Саму беседу он назвал продуктивной и пообещал, что это был не последний телефонный разговор с Си Цзиньпином.

На этой неделе Трамп пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Он также пожаловался, что Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта: президент США надеялся быстро его закончить, но не получилось.

Ранее Трамп назвал условие введения санкций против России.