На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Трамп после разговора с Си Цзиньпином заявил о прогрессе по украинскому вопросу
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

В вопросе украинского урегулирования по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином достигнут определенный прогресс, заявил в своей соцсети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok», — указал американский лидер.

Саму беседу он назвал продуктивной и пообещал, что это был не последний телефонный разговор с Си Цзиньпином.

На этой неделе Трамп пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Он также пожаловался, что Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта: президент США надеялся быстро его закончить, но не получилось.

Ранее Трамп назвал условие введения санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами