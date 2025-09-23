Зеленский заявил, что не видит желания со стороны КНР закончить конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга для прессы, что не видит желания со стороны Китая закончить украинский конфликт. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Я этого не чувствую полностью. Они не заинтересованы. Я не знаю, почему. Все мы можем быть «экспертами» и говорить: смотрите, это из-за экономики или из-за истории. Но мы действительно этого не знаем. Однако мы видим, что они не заинтересованы в завершении этой войны», — подчеркнул Зеленский.

23 сентября украинский лидер провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. По словам представителя Белого дома, они продолжались около часа. В ходе встречи с Зеленским президент США заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России.

Незадолго до этого глава Белого дома сообщил о готовности Вашингтона ввести против России «серьезные пошлины», если Москва не согласится на завершение военных действий.

Ранее СМИ сообщили о беспокойстве Запада из-за действий Зеленского.