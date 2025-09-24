В Госдепе раскрыли подробности о встрече Рубио и Лаврова

Рубио в ходе встречи с Лавровым повторил призыв Трампа к прекращению конфликта

Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил, что РФ должна принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Госсекретарь повторил призыв президента [США Дональда] Трампа к прекращению [конфликта]», — сказано в заявлении американского дипведомства.

В нем говорится, что Рубио также подчеркнул необходимость принятия Российской Федерацией «значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования конфликта между РФ и Украиной».

24 сентября Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча состоялась в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Накануне Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом американский лидер отметил, что Украина при поддержке Европейского союза «сможет вернуть всю изначальную территорию».

Ранее Трамп заявил, что США помогут поддерживать мир на Украине.