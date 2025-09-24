На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе раскрыли подробности о встрече Рубио и Лаврова

Рубио в ходе встречи с Лавровым повторил призыв Трампа к прекращению конфликта
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости/MANDEL NGAN/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил, что РФ должна принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Госсекретарь повторил призыв президента [США Дональда] Трампа к прекращению [конфликта]», — сказано в заявлении американского дипведомства.

В нем говорится, что Рубио также подчеркнул необходимость принятия Российской Федерацией «значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования конфликта между РФ и Украиной».

24 сентября Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча состоялась в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Накануне Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом американский лидер отметил, что Украина при поддержке Европейского союза «сможет вернуть всю изначальную территорию».

Ранее Трамп заявил, что США помогут поддерживать мир на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами