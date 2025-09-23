На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил возможную продолжительность конфликта на Украине

Трамп: конфликт на Украине будет продолжаться еще долго
Ken Cedeno/Reuters

Конфликт на территории Украины может продолжаться еще долго. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Очень тяжелые бои. Кажется, что это не закончится еще долго», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что у России «очень большая армия».

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что неустанно трудится над урегулированием украинского конфликта. Политик признался, что считал конфликт на Украине одним из тех, которые он сможет остановить.

Также президент США заявил о готовности Вашингтона ввести против России «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта. По его словам, это будет «очень сильный удар».

Ранее Трамп рассказал, что США зарабатывают деньги на украинском конфликте.

