Трамп: США помогут поддерживать мир на Украине

Трамп заявил, что США помогут поддерживать мир на Украине после урегулирования

США помогут в вопросе поддержания мира на Украине после урегулирования конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«После того, как война будет урегулирована, мы поможем поддерживать мир. Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», — сказал американский лидер.

Он также рассказал, что в настоящее время Вашингтон оказывает поддержку Киеву в виде предоставления разведданных.

Мирная сделка «будет заключена так или иначе», уверен Трамп.

18 сентября президент США на пресс-конференции в рамках визита в Великобританию заявил, что если цены на нефть упадут, то у президента России Владимира Путина не будет другого выбора, кроме как прекратить боевые действия.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время будут хорошие новости по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.