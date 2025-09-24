На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Началась встреча Лаврова и Рубио в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

РИА Новости: Лавров и Рубио начали встречу в Нью-Йорке
Алексей Филиппов/РИА Новости/MANDEL NGAN/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Переговоры проходят в рамках открывшейся недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лаврову в первый день на полях мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров. По ее словам, встреч может быть больше 10, но вряд ли меньше. Кроме того, Лавров может переговорить с кем-то «в кулуарах, в коридорах».

Также представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщал, что переговоры главы всемирной организации с министром иностранных дел России пройдут в Нью-Йорке в четверг, 25 сентября. Он уточнил, что разговор, вероятно, состоится поздно вечером.

Новость дополняется.

