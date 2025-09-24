На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нью-Йорке завершилась встреча Лаврова и Рубио

Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершились спустя час
В Нью-Йорке завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, переговоры прошли за закрытыми дверями и длились один час. Встреча состоялась в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министру в первый день на полях мероприятий ГА ООН предстоит около десяти встреч и переговоров.

18 сентября Лавров заявил, что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам. По его словам, Москва видит, что на американской стороне то же самое желание наблюдается.

Ранее Лавров объяснил, почему США хотят убрать Украину c повестки дня.

