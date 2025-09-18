Лавров объяснил, почему США хотят убрать Украину c повестки дня

Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня для того, чтобы наладить связи с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад сделал все возможное для того, чтобы анти-Россия, которую сформировали из Украины и натравили на РФ с целью ее сдерживания и ослабления, заняла ведущее место в мировой повестке дня.

«И мое ощущение, что администрация Трампа — именно потому, что это искусственно созданная [экс-президентом США Джо] Байденом и его командой и не отражающая философии нынешней администрации война, - хочет убрать ее с повестки дня», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что администрация нынешнего американского лидера делает это, чтобы устранить препятствия для нормальных взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой. Однако это непростой путь, отметил Лавров, потому что у США «очень своеобразный подход к тому, как решать экономические вопросы».

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50-100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев объяснил этот ход Трампа, заявив, что американский лидер нашел способ не ссориться с Москвой, не оставляя попыток выстроить нормальные отношения, но и отказаться от своих прежних ультиматумов он не может, не пожертвовав репутацией. Однако ему удалось найти изящный выход из ситуации, а именно — выставить Европе невыполнимые требования.

