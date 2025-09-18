На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров объяснил, почему США хотят убрать Украину c повестки дня

Лавров: Трамп хочет убрать тему Украины с повестки дня и наладить связи с РФ
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня для того, чтобы наладить связи с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад сделал все возможное для того, чтобы анти-Россия, которую сформировали из Украины и натравили на РФ с целью ее сдерживания и ослабления, заняла ведущее место в мировой повестке дня.

«И мое ощущение, что администрация Трампа — именно потому, что это искусственно созданная [экс-президентом США Джо] Байденом и его командой и не отражающая философии нынешней администрации война, - хочет убрать ее с повестки дня», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что администрация нынешнего американского лидера делает это, чтобы устранить препятствия для нормальных взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой. Однако это непростой путь, отметил Лавров, потому что у США «очень своеобразный подход к тому, как решать экономические вопросы».

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50-100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев объяснил этот ход Трампа, заявив, что американский лидер нашел способ не ссориться с Москвой, не оставляя попыток выстроить нормальные отношения, но и отказаться от своих прежних ультиматумов он не может, не пожертвовав репутацией. Однако ему удалось найти изящный выход из ситуации, а именно — выставить Европе невыполнимые требования.

Ранее в США рассказали о мнении Трампа об экономической изоляции России.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами