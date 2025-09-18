Лавров заявил о желании России поддерживать диалог с США

Лавров: Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам

Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Да, мы хотим поддерживать тот диалог, который установился между нашими президентами, между главами внешнеполитических ведомств, по другим каналам, между помощниками по национальной безопасности и специальными представителями двух президентов», — сказал министр.

По словам Лаврова, Москва видит, что на американской стороне то же самое желание наблюдается.

В августе политик Олег Царев объяснил, почему Вашингтон резко пошел на диалог с Москвой. Комментируя встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, он отметил, что дело не в личном отношении главы Белого дома к Кремлю, а в реальной ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее стало известно о подготовке Москвой и Вашингтоном новой встречи.