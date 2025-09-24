Уолтц: Трамп готов менять подход к Украине, «если понадобится»

Постпред США Уолтц: Трамп может менять свой подход к конфликту на Украине

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц заявил, что президент страны Дональд Трамп может менять свой подход к урегулированию украинского конфликта в зависимости от ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Уолтца телеканалу Fox News.

«Однако более широкая вещь тут заключается в том, что президент сделает все требующееся. И он будет менять позицию, если это ему понадобится, чтобы донести свой посыл», — сказал Уолтц.

По его словам, высказывания Трампа о том, что Украине стоит попробовать вернуть территории связаны с разочарованием позицией России: Вашингтон считает, что Москва не делает шаги навстречу урегулированию.

До этого о том, что американский президент может изменить позицию по Украине заявлял замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

23 сентября Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, после которой обрушился с критикой на Россию и призвал Украину «действовать»».

Лидер США сравнил Москву с «бумажным тигром»» из-за неспособности победить в конфликте с Киевом за неделю, а также заявил, что у экономики РФ серьезные проблемы.

Он добавил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие странам НАТО, а те будут использовать его по своему усмотрению, в том числе для передачи Киеву.

Ранее в Госдуме назвали Трампа генератором случайных чисел и фраз.