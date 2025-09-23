Трамп призвал Киев действовать и пожелал Украине с РФ «всего наилучшего»

Трамп: для Украины пришло время действовать, пока у экономики РФ проблемы

Киев должен действовать, пока Москва переживает «серьезные экономические проблемы», написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«(Президент России Владимир) Путин и Россия находятся в серьезных экономических проблемах, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае я желаю всего наилучшего обеим странам!» — заявил американский лидер.

Он добавил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие странам НАТО, а те будут использовать его по своему усмотрению, в том числе для передачи Киеву.

23 сентября Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе встречи американский лидер заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России. Он также отказался дать четкий ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Киева.

Помимо этого, Трамп пообещал в течение месяца сообщить, по-прежнему ли он доверяет президенту РФ Владимиру Путину.

