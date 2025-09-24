На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев: Трамп может еще изменить свою позицию по Украине

Медведев считает, что Трамп еще раз поменяет позицию по Украине
true
true
true
close
Софья Сандурская/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп может еще раз поменять свою позицию по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию», — отметил он.

Главное – это чаще кардинально менять свою точку зрения на разные вопросы, сыронизировал Медведев.

23 сентября в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

Ранее профайлер проанализировал позу Зеленского на встрече с Трампом.

