Медведев: Трамп может еще изменить свою позицию по Украине

Медведев считает, что Трамп еще раз поменяет позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп может еще раз поменять свою позицию по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию», — отметил он.

Главное – это чаще кардинально менять свою точку зрения на разные вопросы, сыронизировал Медведев.

23 сентября в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

