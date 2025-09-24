На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали Трампа генератором случайных чисел и фраз

Депутат ГД Матвейчев: к заявлениям Трампа не следует относиться серьезно
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

На высказывания президента США Дональда Трампа давно пора перестать обращать внимание. Такое мнение в беседе с Life высказал депутат Государственной думы Олег Матвейчев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что Украина в состоянии вернуться к своим «изначальным границам».

«Это генератор случайных чисел, генератор случайных фраз. И давно уже поговорка ходит, что Трамп говорит ровно то, что ему сказал человек, который был последний в его кабинете», — отметил парламентарий.

Он добавил, что Трамп может много смеяться над своим предшественником Джо Байденом, однако у него тоже есть когнитивные расстройства. Нынешний американский лидер, по его словам, ничего не держит в памяти дольше суток или максимум недели.

Накануне в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал троллингом слова Трампа об «изначальных границах» Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами