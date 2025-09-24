В Госдуме назвали Трампа генератором случайных чисел и фраз

На высказывания президента США Дональда Трампа давно пора перестать обращать внимание. Такое мнение в беседе с Life высказал депутат Государственной думы Олег Матвейчев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что Украина в состоянии вернуться к своим «изначальным границам».

«Это генератор случайных чисел, генератор случайных фраз. И давно уже поговорка ходит, что Трамп говорит ровно то, что ему сказал человек, который был последний в его кабинете», — отметил парламентарий.

Он добавил, что Трамп может много смеяться над своим предшественником Джо Байденом, однако у него тоже есть когнитивные расстройства. Нынешний американский лидер, по его словам, ничего не держит в памяти дольше суток или максимум недели.

Накануне в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал троллингом слова Трампа об «изначальных границах» Украины.