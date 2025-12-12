В Белгороде более 30 человек разместили в ПВР после падения боеприпаса

Демидов: 37 человек разместили в ПВР после падения боеприпаса в Белгороде

В Белгороде 37 человек доставили в пункт временного размещения (ПВР) после падения боеприпаса на территории социального объекта. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, доступ людей к месту падения боеприпаса ограничен, территория оцеплена. Взрывотехники работают над обезвреживанием снаряда.

«Нам потребовалось на время вывезти людей из опасной зоны. К этому моменту 37 жителей из ближайших домов находятся в ПВР», — написал он.

Димидов отметил, что многие жители решили остаться у родственников. Он добавил, что около домов продолжает дежурить транспорт для доставки в ПВР, поскольку некоторые люди только возвращаются домой с работы. Им сообщают об эвакуации и помогают покинуть опасную зону.

12 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что боеприпас упал на территории социального объекта в Белгороде. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет. Взрывотехники Минобороны РФ решают вопрос об утилизации боеприпаса. Из здания эвакуировали людей. Глава региона добавил, что службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров.

