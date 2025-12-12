На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде более 30 человек разместили в ПВР после падения боеприпаса

Демидов: 37 человек разместили в ПВР после падения боеприпаса в Белгороде
true
true
true
close
Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

В Белгороде 37 человек доставили в пункт временного размещения (ПВР) после падения боеприпаса на территории социального объекта. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, доступ людей к месту падения боеприпаса ограничен, территория оцеплена. Взрывотехники работают над обезвреживанием снаряда.

«Нам потребовалось на время вывезти людей из опасной зоны. К этому моменту 37 жителей из ближайших домов находятся в ПВР», — написал он.

Димидов отметил, что многие жители решили остаться у родственников. Он добавил, что около домов продолжает дежурить транспорт для доставки в ПВР, поскольку некоторые люди только возвращаются домой с работы. Им сообщают об эвакуации и помогают покинуть опасную зону.

12 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что боеприпас упал на территории социального объекта в Белгороде. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет. Взрывотехники Минобороны РФ решают вопрос об утилизации боеприпаса. Из здания эвакуировали людей. Глава региона добавил, что службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров.

Ранее в Москве у военного госпиталя нашли гранату иностранного образца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами