Две матери из Оренбурга подрались из-за непристойных игр их детей

В Оренбурге 30-летняя и 35-летняя матери устроили драку из-за непристойных игр их дочери и сына. Об этом сообщает пресс-служба судебного участка №7 мирового судьи Дзержинского района Оренбурга.

Инцидент произошел, когда 35-летняя жительница Оренбурга приехала в гости к родителям и поругалась с 30-летней соседкой. Причиной ссоры стали обвинения в адрес 11-летнего сына женщины, которого другая мать обвинила в домогательствах до своей дочери во время игры в «дочки-матери» — по ее словам, мальчик показывал девочке неподобающие видео.

В суде каждая из сторон изложила свою версию событий. Мать мальчика пояснила, что оппонентка первая кинулась на нее, и она лишь отталкивала ее в целях самообороны. Потерпевшая же, мать девочки, утверждала, что соседка сама пришла к ней во двор, начала оскорблять и провоцировать, а в ходе ссоры таскала ее за волосы и поцарапала руку.

Судья, исследовав материалы дела, квалифицировал действия матери мальчика по статье 6.1.1 КоАП РФ. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

