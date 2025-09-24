Захарова назвала удар ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом для ЕС

Захарова: удар ВСУ по КТК в Новороссийске является сигналом Евросоюзу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала ЕС не удивляться, когда Киев начнет «оттачивать террористические навыки» на европейских аэродромах, газопроводах и нефтехранилищах. Так она прокомментировала РИА Новости удары ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске.

«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются», — сказала она.

Захарова добавила, что Киев наносит удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и аэропортам.

Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников днем 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью ВСУ стала центральная часть города.

Во время этой атаки оказался поврежден офис КТК. Согласно заявлению компании, два работника получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован.

В связи с атакой дронов в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В настоящий момент ведется поиск возможных мест падения обломков БПЛА.

