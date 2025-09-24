На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала удар ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом для ЕС

Захарова: удар ВСУ по КТК в Новороссийске является сигналом Евросоюзу
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала ЕС не удивляться, когда Киев начнет «оттачивать террористические навыки» на европейских аэродромах, газопроводах и нефтехранилищах. Так она прокомментировала РИА Новости удары ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске.

«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются», — сказала она.

Захарова добавила, что Киев наносит удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и аэропортам.

Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников днем 24 сентября. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, целью ВСУ стала центральная часть города.

Во время этой атаки оказался поврежден офис КТК. Согласно заявлению компании, два работника получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован.

В связи с атакой дронов в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В настоящий момент ведется поиск возможных мест падения обломков БПЛА.

Ранее в мэрии Новороссийска рассказали о пострадавших при атаке дронов ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами