Пенсионерам в декабре 2025 года выплатят двойную пенсию и надбавку к 80 годам

Пенсионеры в декабре 2025 года получат ряд дополнительных выплат, включая досрочную январскую пенсию и надбавку для достигших 80-летия. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.

Из-за того, что новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января, «январскую» страховую пенсию выплатят досрочно — в конце декабря. Таким образом, некоторые получатели смогут получить две выплаты в одном месяце. Отдельно бессрочную надбавку в виде двойной фиксированной выплаты (17 815,4 рубля) начнут получать те, кому в ноябре исполнилось 80 лет.

«Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января, когда банки и отделения Социального фонда не работают. Чтобы не передвигать дату выплат «январских» пенсий на более поздний срок, в правительстве решили выплатить эти суммы досрочно», — рассказала Стенякина.

13 декабря председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова заявила, что размер пенсии можно увеличить, если обратиться за ней позже. Она отметила, что через пять лет после возникновения права на назначение пенсии ее размер может быть примерно на 40% больше. Предельный срок, на который допустимо отсрочить выход на пенсию, достигает десяти лет.

