На Северном Кавказе объявили угрозу атаки БПЛА

Управление МЧС России по республике Дагестан объявило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории регионов Северного Кавказа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении, опубликованном в ночь на 15 декабря, указывается, что угроза действует с 1:53. Специалисты рекомендуют жителям по возможности оставаться дома. Также отмечается, что на территории субъектов возможны перебои с интернет-связью.

Также в ночь на 15 декабря Telegram-канал SHOT писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар. Взрывы начали раздаваться на западе города около 2:20 ночи и продолжались с разной периодичностью. Очевидцы ранее сообщали о характерных звуках пролета дронов. Обломки одного из уничтоженных БПЛА упали в частном секторе, что привело к возгоранию. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

Ранее более 50 БПЛА атаковали один регион России.