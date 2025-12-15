На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Северном Кавказе объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС объявило об угрозе атаки беспилотников на Северном Кавказе
Управление МЧС России по республике Дагестан объявило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории регионов Северного Кавказа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении, опубликованном в ночь на 15 декабря, указывается, что угроза действует с 1:53. Специалисты рекомендуют жителям по возможности оставаться дома. Также отмечается, что на территории субъектов возможны перебои с интернет-связью.

Также в ночь на 15 декабря Telegram-канал SHOT писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар. Взрывы начали раздаваться на западе города около 2:20 ночи и продолжались с разной периодичностью. Очевидцы ранее сообщали о характерных звуках пролета дронов. Обломки одного из уничтоженных БПЛА упали в частном секторе, что привело к возгоранию. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

Ранее более 50 БПЛА атаковали один регион России.

