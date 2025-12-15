В России подорожал отдых на горнолыжных курортах

День на горнолыжном курорте россиянам обойдется почти в 17 тыс. рублей

В среднем день на горнолыжном курорте россиянам обойдется в 16,9 тыс. рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом сезоне. Средние цены на наиболее доступные номера в отелях остались примерно на том же уровне, что и год назад, но подросла стоимость ски-пассов, проката горнолыжного инвентаря и питания в кафе и ресторанах в пешей доступности от ГЛК.

Это показало совместное исследование 2ГИС и Отелло, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В эту сумму входят:

Ночь в гостинице в пешей доступности от курорта — 9,8 тыс. руб. — и включает среднюю стоимость одной ночи в номерах с минимальным тарифом во всех отелях, расположенных в 15-минутной пешей доступности от горнолыжного курорта, на период с декабря 2025-го по февраль 2026-го включительно. Два приема пищи в заведениях общепита (обед и ужин, так как обычно завтрак включен в проживание) — 2,1 тыс. руб. Рассчитано на основе данных о среднем чеке в ресторанах, кафе и других доступных на территории горнолыжных курортов заведениях. Средний чек включает первое блюдо или салат, второе блюдо и напиток. Стоимость ски-пасса и проката горных лыж или сноуборда на день — 5 тыс. руб.

Цены рассчитаны без учета новогодних каникул — в их время цены обычно выше, но для сезона нетипичны, поэтому для оценки всего сезона эти дни не рассматривались.

Самый доступный отдых — в Иркутской области: день на курорте «Гора Соболиная» обойдется в 8,1 тыс. рублей. В тройке самых бюджетных также «Абзаково» (10,1 тыс. руб.) в республике Башкортостан и Архыз в Карачаево-Черкесии (12,9 тыс. руб.).

Самые дорогие курорты — в Сочи. На «Газпроме» день отдыха стоит в среднем 27,6 тыс. рублей, в «Красной Поляне» — 26,3 тыс. рублей, а на «Розе Хутор» — 25,1 тыс. рублей. Несмотря на довольно высокие цены, горнолыжные курорты Сочи являются самыми популярными в этом сезоне — по данным бронирований на Отелло, в топ-3 входят «Красная поляна», «Роза Хутор» и «Газпром».

В новом сезоне прокат комплекта для катания (горные лыжи/сноуборд и ботинки), по данным 2ГИС, на один день в среднем стоит 1,8 тыс. рублей, а ски-пасс (тоже на день) — 3,2 тыс. рублей. Общая стоимость одного дня катания составила в среднем 5 тыс. рублей и в сравнении с прошлым сезоном выросла на 14%.

Дешевле всего кататься в Архызе (3,1 тыс. руб.) в Карачаево-Черкесской республике, на курорте «Гора Соболиная» и в Белокурихе (3,4 тыс. руб.). Дороже всего — на курорте «Солнечная долина» (Челябинская область) и в Сочи, на «Розе Хутор» и «Газпроме», свыше 8 тыс. рублей.

Дешевле всего питание обойдется на курортах «Губаха» (Пермский край) — 470 рублей, «Солнечной долине» (Челябинская область) — 590 рублей и в «Бобровом логе» — 640 рублей. Дороже всего в Манжероке и на курортах Сочи, около 1,5 тыс. рублей.

Средняя стоимость ночи на горнолыжных курортах составляет 9,8 тыс. рублей. Самое недорогое проживание в пешей доступности от курортов «Абзаково» и «Гора Соболиная» — средняя стоимость одной ночи здесь не превышает 4 тыс. рублей. Самые высокие цены на горнолыжных курортах Сочи: 17,8 тыс. рублей в районе комплекса «Красная поляна», 16,6 тыс. рублей около курорта «Газпром» и 14 тыс. в пешей доступности от курорта «Роза Хутор».

