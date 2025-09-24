В мэрии Новороссийска рассказали о пострадавших при атаке дронов ВСУ

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Новороссийске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск увеличилось до восьми человек. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале со ссылкой на информацию оперштаба Краснодарского края.

Уточняется, что шестерых человек, в том числе одного несовершеннолетнего, госпитализировали. У троих из них диагностировали травмы средней тяжести, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Двое человек не выжили.

Кроме того, из-за падения обломков беспилотников оказались повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждения получили 20 машин, три из них сгорели полностью.

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны ВСУ. По его словам, вражеские беспилотники ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск».

В связи с этим в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По словам главы города Андрея Кравченко, на данный момент ведется поиск возможных мест падения обломков БПЛА. На базе Технико-экономического лицея развернут пункт временного размещения. Также работает оперативный штаб, координирующий действия всех служб, отметил он.

Кравченко предупредил жителей Новороссийска, что угроза атаки с применением БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) сохраняется и призвал соблюдать меры безопасности.

Ранее в Новороссийске включили сирены из-за отражения повторных ударов дронов.