Тысячи украинцев оставили пожилых родственников в Запорожской области

Балицкий: 5 тыс. пенсионеров в Запорожской области бросили родственники с Украины
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Порядка 5 тыс. пенсионеров в Запорожской области бросили родственники с Украины. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Знаете, такая проблема образовалась внезапно. Многие люди, <…> будем так говорить, сбежали на Украину, стариков своих бросили. <…> 5 тысяч пенсионеров таких у нас есть», — пояснил он.

Балицкий добавил, что ситуацию с этими пенсионерами в регионе берут на особый контроль.

До этого Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли удар по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Энергодаре.

20 сентября губернатор Запорожской области предупредил, что атаки ВСУ на АЭС в Энергодаре могут спровоцировать радиационную катастрофу с последствиями для всей Европы. Он выразил уверенность, что Киев готов «поставить под угрозу будущее всей планеты», лишь бы достичь своих политических целей.

Ранее СК возбудил дело по четырем статьям из-за украинских атак на Запорожскую область.

