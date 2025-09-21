На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело по четырем статьям из-за украинских атак на Запорожскую область

СК: возбуждено дело из-за атак на Запорожскую область, где погиб один человек
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по фактам атак украинских боевиков на населенные пункты Запорожской области, в результате которых погиб один человек. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, главное следственное управление СК возбудило дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ «Убийство», «Покушение на убийство», «Умышленное повреждение» и «Уничтожение имущества».

В результате обстрелов в городе Васильевке погиб человек, не менее 12 мирных жителей получили ранения.

«Кроме того, повреждены жилые дома, а также иные гражданские объекты», — рассказала Петренко.

Она добавила, что ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Васильевка подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины днем 21 сентября. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, удару подвергся многоквартирный дом на Театральной улице.

Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романченко сообщала, что украинские военнослужащие вели обстрел города Васильевки в Запорожской области из ствольной артиллерии.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о критической ситуации из-за атак ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами