СК возбудил дело по четырем статьям из-за украинских атак на Запорожскую область

СК: возбуждено дело из-за атак на Запорожскую область, где погиб один человек

Возбуждено уголовное дело по фактам атак украинских боевиков на населенные пункты Запорожской области, в результате которых погиб один человек. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, главное следственное управление СК возбудило дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ «Убийство», «Покушение на убийство», «Умышленное повреждение» и «Уничтожение имущества».

В результате обстрелов в городе Васильевке погиб человек, не менее 12 мирных жителей получили ранения.

«Кроме того, повреждены жилые дома, а также иные гражданские объекты», — рассказала Петренко.

Она добавила, что ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Васильевка подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины днем 21 сентября. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, удару подвергся многоквартирный дом на Театральной улице.

Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романченко сообщала, что украинские военнослужащие вели обстрел города Васильевки в Запорожской области из ствольной артиллерии.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о критической ситуации из-за атак ВСУ.