Балицкий обвинил Киев в попытках спровоцировать техногенную катастрофу

Балицкий: ВСУ нанесли удар по питавшей Запорожскую АЭС линии электропередачи
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли удар по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, в результате атаки высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» получила повреждения и оказалась отключена. Она была последней действовавшей внешней линией, питавшей станцию.

«Это преступление грубо нарушает фундаментальные принципы ядерной безопасности, сформулированные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и ставит под угрозу жизнь миллионов людей. Это сознательные попытки киевского режима спровоцировать масштабную техногенную катастрофу», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что удар по инфраструктуре АЭС был нанесен 23 сентября. После этого российские специалисты оперативно перевели объект на энергоснабжение от резервных дизель-генераторов. Как отметил Балицкий, в данный момент технологические системы электростанции находятся в безопасном состоянии.

20 сентября губернатор Запорожской области предупредил, что атаки ВСУ на АЭС в Энергодаре могут спровоцировать радиационную катастрофу с последствиями для всей Европы. Он выразил уверенность, что Киев готов «поставить под угрозу будущее всей планеты», лишь бы достичь своих политических целей.

Ранее с территории ЗАЭС в связи с атакой украинских дронов эвакуировали сотрудников МАГАТЭ.

