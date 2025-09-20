Европе предрекли катастрофу из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС могут спровоцировать радиационную катастрофу с последствиями для всей Европы. Свои опасения он выразил в Telegram-канале.

Балицкий напомнил об ударе украинских беспилотников по учебно-тренировочному центру ЗАЭС.

«Представьте, что произошло бы, если бы один из этих ударов попал в реактор или хранилище отработанного ядерного топлива? Радиационное заражение коснулось бы не только Запорожской области и России, но и всей Европы!» — подчеркнул Балицкий, добавив, что Киев готов «поставить под угрозу будущее всей планеты» ради своих политических целей.

Он также отметил, что ЗАЭС продолжает работать исключительно благодаря усилиям России и отваге работников станции.

«Делается все возможное, чтобы сохранить ее работоспособность», — заключил Балицкий.

17 сентября представители ЗАЭС сообщили, что несколько снарядов попали в зону за пределами промплощадки станции, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива.

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.