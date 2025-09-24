Евросоюз может ввести санкции против ректора ВШЭ

Европейский союз (ЕС) может включить в списки 19-го пакета санкций против РФ ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Никиту Анисимова. Об этом сообщает портал Intelligence Online.

«Никита Анисимов, ректор одного из самых престижных университетов России, включен в черный список», — говорится в публикации.

22 сентября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами и будет принят в ближайшие дни.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что эффективность новых антироссийских санкций, которые собирается ввести Евросоюз, будет нулевой. По его словам, российская экономика уже адаптировалась к работе в условиях ранее введенных ограничений, а новые меры лишь усугубят ситуацию для европейских стран.

