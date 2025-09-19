На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссия приняла решение насчет шенгенских виз для россиян

Глава ЕК не упомянула ограничения на выдачу шенгена россиянам, говоря о санкциях
Florence Lo/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, презентуя 19-й пакет антироссийских санкций, не упомянула введение жесткого запрета на выдачу россиянам шенгенских виз. Об этом сообщает ТАСС.

При этом агентство отмечает, что глава ЕК или верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, представляя очередной пакет санкций, не всегда раскрывают его исчерпывающий перечень.

О том, что ЕС изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов, стало известно 15 сентября. Издание Euractiv писало, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций.

Однако на следующий день греческий портал Pronews сообщил, что Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали эту инициативу. Они объяснили это тем, что сильно зависят от большого количества туристов, в том числе и из России.

Ранее в Еврокомиссии признали, что ЕС не может полностью запретить выдавать визы россиянам.

Санкции против России
