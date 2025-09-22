На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС согласовал новые антироссийские санкции с США

МИД Франции: Евросоюз согласовал с США 19-й пакет санкций против России
Владимир Астапкович/РИА Новости

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами и будет принят в ближайшие дни. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщают РИА Новости.

Он отметил, что 19-й пакет санкций в отношении России был согласован США впервые после возвращения американского президента Дональда Трампа к власти.

19 сентября Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как предполагается, включат запрет на импорт российского СПГ с 2027 года, всевозможные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций.

Санкционное давление Запада усилилось после событий на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо, а также продукты питания в Европе и США. С февраля 2022 года ЕС ввел против России 18 пакетов санкций.

Однако ужесточение санкционной политики Евросоюза после введения нового пакета не даст той эффективности, на которую так рассчитывают в Европе. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. По его словам, эффект от 19-го пакета санкций «будет нулевой».

Ранее в ЕС задумались о санкциях против платежной системы «Мир».

Санкции против России
