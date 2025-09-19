В России назвали «нулевой» эффективность новых санкций ЕС

Эффективность новых антироссийских санкций, которые собирается ввести Евросоюз, будет нулевой. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Европейский союз продолжает демонстрировать единственно возможную в текущих условиях политику давления на Россию, однако эффективность новых ограничительных мер считаю нулевой. Вводимый 19-й пакет санкций, направленный против ключевых секторов экономики, включая энергетику, финансовый сектор и логистику, вряд ли достигнет заявленных целей. Российская экономика уже адаптировалась к работе в условиях ранее введенных ограничений, а новые меры лишь усугубят ситуацию для европейских стран, которые продолжают сталкиваться с внутренними разногласиями по вопросам санкционной политики», — отметил Мосягин.

По его словам, европейские ограничения против компаний вроде «Лукойла» и Litasco, а также против нефтеперерабатывающих заводов в третьих странах, включая Китай и Индию, способны вызвать лишь временные сложности. В то же время, по мнению экономиста, эти меры не учитывают, что Россия уже перенаправила энергетические потоки на другие рынки и выстроила механизмы обхода санкций, включая использование «теневого флота». Попытки ограничить выдачу виз россиянам также носят символический характер: единой позиции среди стран ЕС нет, и многие продолжают действовать исходя из национальных интересов, подчеркнул экономист.

Он добавил, что сроки и параметры введения новых санкций пока не определены, что указывает на слабую проработку инициатив. Мосягину очевидно, что ЕС все труднее формировать новые пакеты ограничений.

«В среднесрочной перспективе меры могут увеличить расходы российских компаний, но критического эффекта для экономики не окажут. При этом сам Европейский союз рискует столкнуться с ответными шагами и потерей влияния на мировой арене. В итоге новые санкции выглядят скорее политическим жестом, чем экономически выверенным решением», — заключил Мосягин.

Евросоюз готовит новый пакет ограничительных мер, которые могут затронуть российские банки и энергетические компании, включая «Лукойл» и его дочернюю структуру Litasco. Под санкции планируется включить также нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае, закупающие российскую нефть, и суда, задействованные в обходных схемах перевозки. Также обсуждалось ограничение виз россиянам в ЕС.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Еврокомиссия приняла решение насчет шенгенских виз для россиян.