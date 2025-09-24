В Кремле назвали ситуацию в мировой экономике «абсолютно непредсказуемой»

Мировое сообщество вошло в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

«Мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой экономической ситуации. В мире по сути исчезла возможность экономического анализа», — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что прирост ВВП РФ за семь месяцев текущего года составил 1,1%. По его словам, усилия по снижению инфляции дают результат.

23 сентября президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что экономика РФ пришла в ужасное состояние из-за СВО. При этом аргументы в пользу высказывания американский лидер не назвал.

Ранее Решетников назвал «мягкой посадкой» замедление темпов роста экономики.