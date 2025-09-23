Решетников назвал «мягкой посадкой» замедление темпов роста экономики

Замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) — это «управляемая мягкая посадка» российской экономики, которая поможет снизить инфляцию. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, экономика страны продолжает расти, но «более скромными темпами, чем в последние два года».

«Это управляемая мягкая посадка для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста», — сказал министр.

В августе министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в 2025 году составит не менее 1,5%. Ранее министерство в базовом сценарии прогнозировало рост экономики на 2,5%.

Для определения стагнации экономики используется показатель темпов роста ВВП: если они равны нулю или незначительно положительны и не превышают 1-2% в течение длительного периода, это считается признаком стагнации.

