Путин указал на рост ВВП РФ

Прирост ВВП РФ за семь месяцев текущего года составил 1,1%. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

«За семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%. <...> Усилия по снижению инфляции дают результат», — сказал он.

В конце августа министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в текущем году составит не менее 1,5%.

В Минэкономразвития, в свою очередь, отметили, что уточненные показатели макропрогноза пока не готовы и будут представлены позже. По предварительным расчетам ведомства, за январь–июнь 2025 года ВВП РФ вырос на 1,2% в годовом выражении. Ранее министерство в базовом сценарии прогнозировало рост экономики на 2,5% в 2025 году и на 2,4% в 2026 году. Уточненный прогноз планируется представить в начале сентября.

